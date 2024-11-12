Во рту металл. Эксперт рассказал, можно ли делать МРТ с коронками

Правда ли, что любые стоматологические конструкции служат противопоказанием для проведения МРТ? Об этом aif.ru рассказал врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Александр Бажин.
Аппарат магнитно-резонансной томографии — мощный магнит, а использование магнитного поля и радиочастотных волн также может оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Проведение МРТ-диагностики несовместимо с металлическими предметами, в том числе с теми, которые находятся внутри пациента: осколками, протезами
Помимо этого, металлические предметы, которые попадают в зону исследования, искажают получаемые изображения. Поэтому, даже если исследование с конструкцией безопасно, оно может получиться низкого качества.
Однако медицинские сплавы и некоторые металлы являются слабомагнитными. Их наличие допускает прохождение магнитно-резонансной томографии при наличии у пациента или в истории болезни соответствующих сертификатов безопасности исследования в МР-томографах с этими имплантируемыми медицинскими изделиями.