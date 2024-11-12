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Во рту металл. Эксперт рассказал, можно ли делать МРТ с коронками

Можно ли делать МРТ, если в теле есть постоянные металлические предметы, например, зубные коронки?

Источник: Freepik.com/CC0

Правда ли, что любые стоматологические конструкции служат противопоказанием для проведения МРТ? Об этом aif.ru рассказал врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Александр Бажин.

Аппарат магнитно-резонансной томографии — мощный магнит, а использование магнитного поля и радиочастотных волн также может оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Проведение МРТ-диагностики несовместимо с металлическими предметами, в том числе с теми, которые находятся внутри пациента: осколками, протезами и т. д. Врач должен точно знать размер и расположение, поскольку возможно их нагревание и смещение, что может привести не только к травмам и ожогам, но и к летальному исходу. Что касается стоматологических конструкций, то съемные должны быть извлечены, а несъемные — проверены медперсоналом. Решение о возможности исследования в таком случае принимается врачом индивидуально для каждого пациента. Абсолютным противопоказанием для проведения МРТ считается наличие кардиостимулятора и кохлеарного имплантата. Это связано с возможными нарушениями их работы.

Помимо этого, металлические предметы, которые попадают в зону исследования, искажают получаемые изображения. Поэтому, даже если исследование с конструкцией безопасно, оно может получиться низкого качества.

Однако медицинские сплавы и некоторые металлы являются слабомагнитными. Их наличие допускает прохождение магнитно-резонансной томографии при наличии у пациента или в истории болезни соответствующих сертификатов безопасности исследования в МР-томографах с этими имплантируемыми медицинскими изделиями.