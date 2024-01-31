Во рту и кишечнике человека найден неизвестный тип вирусов

Всего было выявлено 29 959 различных видов «обелисков» — они имеют палочковидные структуры и геномы, состоящие из петель (колец) РНК. Длина петли — в среднем всего около 1000 нуклеотидов. Это намного меньше, чем у настоящих РНК-вирусов. Команда также показала, что они не могут быть и вироидами — другими биологическими агентами, состоящими только из кольцевой РНК. «Обелиски» сложнее, чем вироиды, так как могут кодировать белки для копирования своей исходной РНК. Но при этом более просты, чем вирусы, потому что не имеют генов для создания белковых оболочек, в которых РНК-вирусы (в том числе Covid-19) живут вне клеток.