Во многих частях мира ускорилось истощение грунтовых вод

Почти в каждом восьмом водоносном горизонте уровень грунтовых вод иссякает со скоростью 50 сантиметров в год, а в каждом третьем падает быстрее, чем за последние 40 лет. Об этом пишет AP.

Грунтовые воды являются основным источником пресной воды для многих ферм, строительных предприятий и целых городов. Интенсивное выкачивание жидкости приводит к падению ее уровня, из-за чего пересыхают колодцы, происходит засоление почв во многих регионах мира.

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели комплексное исследование динамики уровня грунтовых вод. Они проанализировали данные о подземных водах из 170 тысяч скважин и почти 1700 водоносных горизонтов в более чем 40 странах.

В 12% водоносных горизонтов наблюдалось стремительное падение уровня грунтовых вод. Наиболее быстрое снижение наблюдалось в засушливых регионах с обширными пахотными землями в Северном Китае, Северной Индии, Пакистане, Иране, на западе и в центральной части США. В 30% скорость выросла по сравнению с последними двумя десятилетиями XX века. Авторы предполагают, что это произошло из-за уменьшения количества осадков в районах.

Однако есть и положительные стороны. В 16% горизонтов уровень грунтовых вод увеличился по сравнению с концом прошлого века. Это произошло из-за изменений политики государств в использовании этих ресурсов. Так, в Тайланде в бассейне реки Чаупхрая запасы жидкости пополнились благодаря лицензированию скважин и взиманию платы за пользование ими. В восточной части бассейна реки Солт-Ривер в Аризоне власти реализовали проекты по искусственному пополнению запасов подземных вод, и они оказались эффективными.

Ранее стало известно, что истощение грунтовых вод уменьшает урожайность злаковых и бобовых.

Анна Морозова