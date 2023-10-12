Во льдах Антарктики найдено древнее вулканическое стекло

Почти 2000 лет назад, когда Рим находился на пике своего развития, на Северном острове Новой Зеландии произошло извержение вулкана Таупо с такой силой, что считалось, что его последствия «осквернили» земли империи, распространяющиеся на полмира. В журнале Scientific Reports появилось исследование ученых из Новой Зеландии, США и Швейцарии об анализе осколков вулканического стекла того времени.

Образования были отброшены на пять тысяч километров к югу от вулкана, где они пролежали погребенными под 280-метровым слоем антарктического льда в течение примерно двух тысяч лет. Вулкан Таупо активен уже около 300 тысяч лет, но время его последней крупной активности определить довольно сложно.

Исторические записи из Древнего Рима и Китая, описывающие события около 186 г. н. э., позволяют предположить, что последняя состоялась в те далекие времена. Однако отложения серы в ледяных кернах (пробах) показывают, что в тот раз Таупо извергался примерно до 230 года нашей эры с поправкой на несколько десятилетий.

Радиоуглеродный анализ бревен деревьев, погребенных в горячих вулканических потоках, сузил временной период примерно до 232 года нашей эры (1790 лет назад). Сохранившиеся плоды и семена на них, а также светлая древесина позволяют предположить, что Таупо извергся в конце лета или осенью, но точный год этих событий все еще остается спорным.

Чтобы быть уверенными наверняка, команда ученых взяла на анализ ледяной керн длиной 764 метра, извлеченный из ледникового щита Росса в Западной Антарктиде и наполненный климатической информацией за 83 тысячи лет. На глубине 279 метров исследователи обнаружили семь осколков вулканического стекла длиной от 10 до 20 микрон из риолита — вулканической породы.

Их геохимический состав соответствовал другим образцам извержения Таупо, собранным в Новой Зеландии. Особенно выделялся один осколок. Он соответствовал вулканическому стеклу, образовавшемуся в результате более раннего суперизвержения вулкана Оруануи Таупо, которое произошло 25,6 тысячи лет назад. Хотя при датировании ледяных кернов все еще существует некоторая погрешность, авторы работы говорят, что общие результаты анализов осколков, деревьев и серы подтверждают дату последнего извержения.

Недавно ученые открыли три новых крупных подводных вулкана в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса.

Олеся Маевская