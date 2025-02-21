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Во Франции открылся ежегодный фестиваль лимонов. Фото

В этом году темой фестиваля стало «Путешествие к звездам».

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
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15 февраля на лазурном берегу французского Ментона открылся ежегодный фестиваль лимонов. Место проведения мероприятия выбрано не случайно: город вот уже более трех веков является центром выращивания цитрусовых.

Согласно данным на сайте CarnivaLand, темой фестиваля стало «Путешествие к звездам». Его неизменным атрибутом давно стали гигантские фигуры из цитрусовых на заданную тематику. Так, среди экспонатов можно увидеть «Чужого», инопланетный корабль, космическую ракету и даже персонажей медиафраншизы «Звездные войны».

Фестиваль продлится до 2 марта 2025 года. Вход свободный.

Ранее фестиваль Кумбха Мела в Индии посетили более 500 миллионов паломников.