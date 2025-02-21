Во Франции открылся ежегодный фестиваль лимонов. Фото

Согласно данным на сайте CarnivaLand, темой фестиваля стало «Путешествие к звездам». Его неизменным атрибутом давно стали гигантские фигуры из цитрусовых на заданную тематику. Так, среди экспонатов можно увидеть «Чужого», инопланетный корабль, космическую ракету и даже персонажей медиафраншизы «Звездные войны».