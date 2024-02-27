Во Франции запретили называть продукты из растительного мяса стейками

Указ вступает в силу через три месяца после публикации, чтобы дать время производителям и продавцам подготовиться к изменению названий своей продукции. Затем в течение последующих девяти месяцев производители и продавцы не будут подвергаться штрафам за продажу продукции под прежними названиями. Если же по истечении этого срока, то есть спустя год после публикации указа, в названия не будут внесены изменения, производители и продавцы будут подвергаться административным штрафам — до €1,5 тыс. для физических лиц и до €7,5 тыс. для юридических.