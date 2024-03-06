Во Франции выяснили, что люди часто неправильно понимают кошек

«Не стоит рассчитывать, что животные будут хорошими компаньонами, если вы не заботитесь о них. Благополучие животных, людей и взаимодействие между ними тесно переплетено. Если вы сделаете жизнь питомца лучше, то, скорее всего, и ваша жизнь станет лучше», — говорит Уделл.