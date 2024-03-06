Во Франции выяснили, что люди часто неправильно понимают кошек

Французские ученые выяснили, что люди часто неправильно понимают кошек, то есть неправильно интерпретируют сигналы при коммуникации. Подробности приводятся в научном журнале Applied Animal Behaviour Science. В числе авторов — Шарлотт де Музо из Университета Париж X — Нантер. Вкратце о выводах экспертов пишет The New York Times.
В исследовании участвовали 630 человек. Респондентов искали через объявления в соцсетях. Каждый из них посмотрел 24 ролика, где было показано различное поведение кошек. На трети записей был только голос животных, еще на трети — только видео без звука, на оставшихся роликах — оба этих вида коммуникации.
Исследование, например, показало, что люди хуже считывают сигналы недовольной кошки (ошибается почти треть), чем довольного питомца (10% не понимают, о чем сигнализирует животное).
По мнению Моник Уделл из Университета штата Орегон (она не участвовала в исследовании), такие результаты легко объясняются. Мы воспринимаем питомцев счастливыми, потому что сами хотим этого. «Мы чувствуем себя лучше, когда видим животных, и надеваем “розовые очки”, — считает Моник Уделл.
Шаротт де Музо объясняет, что даже мурлыканье не всегда свидетельствует о том, что кошке комфортно. Животные могут мурлыкать в стрессовых ситуациях, когда им больно. Это самоуспокоение.
В The New York Times напомнили, что люди ошибаются и при считывании сигналов от собак. Так, виляние хвостом не всегда означает, что питомец счастлив. Иногда подобным образом себя ведет и агрессивно настроенное животное.
Моник Уделл называет полезными результаты подобных исследований. Их можно применять в ходе зоотерапии.
«Не стоит рассчитывать, что животные будут хорошими компаньонами, если вы не заботитесь о них. Благополучие животных, людей и взаимодействие между ними тесно переплетено. Если вы сделаете жизнь питомца лучше, то, скорее всего, и ваша жизнь станет лучше», — говорит Уделл.
В The New York Times напомнили, что согласно последним подсчетам, котята используют девять форм вокализации, а взрослые кошки — 16.
Ранее ученые из США установили, сколько выражений могут принимать кошачьи мордочки. Они наблюдали за 50 животными из котокафе в Лос-Анджелесе и зафиксировали у них 276 различных мимических выражений.