Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции высказались о критике Дурова в адрес Макрона

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после его критики в адрес президента Франции Эммануэля.

Источник: gettyimages.com

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после его критики в адрес президента Франции Эммануэля. Об этом политик сообщил в социальной сети X.

«Павел Дуров только что выложил все это в потрясающем [посте] о санкциях против цензуры, которые касаются Тьерри Бретона и его приятелей. Макрон в центре внимания… Очень верно», — написал глава партии.

Филиппо добавил, что, для защиты свободы слова Франции следует выйти из Европейского союза (ЕС).

В ночь на 25 декабря Дуров заявил, что Макрон пытается с помощью цензуры и слежки превратить ЕС в цифровой ГУЛАГ. Основатель Telegram подчеркнул, что автор закона о цензуре в Евросоюзе Тьерри Бретон является близким союзником и ставленником президента Франции. По словам Дурова, столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, французский лидер пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше