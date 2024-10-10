Во Франции в подвале дома во время ремонта нашли древнее кладбище

Во Франции во время ремонта подвала один из домовладельцев нашел человеческий скелет. Это открытие привело к раскопкам, в ходе которых обнаружили древнее кладбище c десятками могил. Здесь хоронили людей на протяжении 700 лет, пишет Live Science.
Дом в районе Montconseil в Корбей-Эсоне построили на месте средневековой часовни, которую возвели над древним языческим храмом. Владелец дома наткнулся на первую могилу прошлой зимой, сейчас археологи раскопали еще 38 захоронений. Они находятся на территории четырех комнат площадью 52 кв. м.
Самая ранняя могила относится к III веку нашей эры (позднеримский период). Также в некрополе нашли десять гипсовых саркофагов раннего периода франкского правления Меровингов (длился с 476 по 750 год). Самое недавнее погребение датируется X веком.
Большинство могил были расположены параллельными рядами. Умерших в римский период хоронили на спинах в деревянных ограждениях. Гипсовые саркофаги времен Меровингов находятся рядом друг с другом и расположены веером. Один из саркофагов изначально был накрыт каменной плитой с резьбой в виде розетки и двух крестов — такие мотивы были распространены в то время.
В польской деревне Пончево под полом церкви Пресвятой Девы Марии нашли могилу «вампира». Останки мужчины датируются XVII веком, его похоронили с серпом на шее — такая средневековая практика направлена на то, чтобы «вурдалак» не мучил живых. На момент смерти подозревавшемуся в вампиризме было около 50 лет. На его черепе сохранились следы многочисленных повреждений, так что на лице мужчины явно были шрамы. После одного из ударов он остался без нескольких зубов. Мужчина явно отличался внешне от большинства людей, и это могло вызывать страх.