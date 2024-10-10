Во Франции в подвале дома во время ремонта нашли древнее кладбище

В польской деревне Пончево под полом церкви Пресвятой Девы Марии нашли могилу «вампира». Останки мужчины датируются XVII веком, его похоронили с серпом на шее — такая средневековая практика направлена на то, чтобы «вурдалак» не мучил живых. На момент смерти подозревавшемуся в вампиризме было около 50 лет. На его черепе сохранились следы многочисленных повреждений, так что на лице мужчины явно были шрамы. После одного из ударов он остался без нескольких зубов. Мужчина явно отличался внешне от большинства людей, и это могло вызывать страх.