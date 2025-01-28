Во Франции расследуют дело о незаконной установке памятника Жанне д’Арк

Как пишут СМИ, в деле замешана и политика. Журналисты вспомнили, что Жанна д’Арк была любимой исторической фигурой Жана-Мари Ле Пена, который сделал ее своеобразным символом своей партии правых взглядов «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение»). Партию обвинили в «приватизации» фигуры Жанны д’Арк, «символа защиты страны от иностранных захватчиков»: в честь нее каждое 1 мая партия организовывала празднование. Известная актриса Брижит Бардо даже назвала дочь Ле Пена Марин Ле Пен «новой Жанной д’Арк» — образ, который не по душе французской правящей элите.