Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X написал, что слова Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в мирный процесс по Украине напугали президента Франции Эммануэля Макрона и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
«У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!» — написал Филиппо.
Накануне Путин заявил, что все изменения, которые предлагает Европа по мирному урегулированию на Украине, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Российский президент во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.