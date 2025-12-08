Во Франции рассказали, как Трамп публично разгромил Зеленского

Напомним, ранее Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Владимир Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, президент США отметил, что предложением, по его информации, были довольны приближённые украинского главаря, однако сам Зеленский с документом не ознакомился. Это заявление было воспринято как прямой сигнал о разочаровании со стороны Трампа.