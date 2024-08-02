Во Франции придумали рецепт «спящего мяса», которое готовится 15 лет

Чтобы мясо «созрело», ему нужно время. Считается, что для наилучшего результата его нужно выдерживать 25−30 дней при температуре 0…+4 °С. Тогда оно приобретет высокие гастрономические показатели. Но особому мясу и срок нужен особый. Так, во Франции есть небольшая ферма, где его вялят пятнадцать лет. И за все это время мясо не теряет качества, а становится только лучше.