«Великолепный мирный план от администрации (президента) Трампа по прекращению боевых действий между Россией и Украиной! Среди его пунктов: “запрет на присутствие иностранных войск на Украине”. Это — катастрофа для Макрона и ЕС, которые хотели развернуть (войска — ред.) своей “коалиции желающих”… Таким образом, с учетом этого мирного плана, следует ожидать… дальнейшей эскалации со стороны Макрона и ЕС, которые стремятся избежать мира любой ценой!», — написал политик на своей странице в социальной сети Х.