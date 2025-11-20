Во Франции предупредили об опасном шаге ЕС из-за плана США по Украине

ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине приведет к очередному витку эскалации со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и ЕС в этом вопросе, заявил в четверг лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
«Великолепный мирный план от администрации (президента) Трампа по прекращению боевых действий между Россией и Украиной! Среди его пунктов: “запрет на присутствие иностранных войск на Украине”. Это — катастрофа для Макрона и ЕС, которые хотели развернуть (войска — ред.) своей “коалиции желающих”… Таким образом, с учетом этого мирного плана, следует ожидать… дальнейшей эскалации со стороны Макрона и ЕС, которые стремятся избежать мира любой ценой!», — написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Филиппо также обрушился с критикой на начальника генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона. Политик заявил, что «безумная речь (Мандона — ред.) о гибели французских детей, воюющих за Украину», уже является частью кампании по эскалации. Филиппо предположил, что генералу было известно о скором появлении плана США по Украине.
Ранее Мандон заявил, что Франция должна быть готова «терять своих детей» и «страдать экономически» для сдерживания угрозы, якобы исходящей от России.
Помимо этого, Филиппо вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине и анонсировал проведение «национального марша за мир» 13 декабря в Париже.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.