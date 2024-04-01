Во Франции под отелем нашли остатки средневекового замка

В X-XVI Бретань была вассальным герцогством Франции. Власть в нем передавалась по наследству. В 1365 году к власти пришел Жан IV. В 1381-м он начал строительство крепостей в регионе, чтобы укрепить свою власть. Замок л’Эрмин использовался около века и пришел в запустение после того, как внук Жана IV Франциск II перенес столицу из Ванна, уточняет Live Science.