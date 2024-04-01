Во Франции под отелем нашли остатки средневекового замка

Во Франции, во время раскопок на территории Lagorce Hotel в городе Ванн, нашли остатки средневекового замка л’Эрмин, сообщается на сайте Французского национального института превентивных археологических исследований (Inrap). Археологи обнаружили первый этаж резиденции герцога и остатки башни, выходившей к внешнему рву.
В X-XVI Бретань была вассальным герцогством Франции. Власть в нем передавалась по наследству. В 1365 году к власти пришел Жан IV. В 1381-м он начал строительство крепостей в регионе, чтобы укрепить свою власть. Замок л’Эрмин использовался около века и пришел в запустение после того, как внук Жана IV Франциск II перенес столицу из Ванна, уточняет Live Science.
Описания замка л’Эрмин практически не сохранились в архивах. Существовало несколько гипотез о его планировке, но они были опровергнуты в ходе раскопок.
Lagorce Hotel располагается в частном особняке, который был построен в XVIII веке на руинах замка л’Эрмин.
Оказалось, что у замка были очень толстые стены — 5,6 м в толщину. Строение было 42 м в длину и 17 м в ширину. Здание построили в один этап, а значит, при возведении крепости задействовали значительные человеческие и финансовые ресурсы.
Кроме того, во время раскопок ученые обнаружили множество артефактов: украшения, монеты, посуду и другие предметы.
Ранее в Непале нашли остатки дворца и крепости, построенных в период между 30 и 375 годами н.э. Сооружения относятся к эпохе Кушанского царства. Древнее государство занимало территории современных Северной Индии, Афганистана, Пакистана и Ирана. Оно было важным торговым центром на пути между Римской империей и Китаем.