Таким образом он прокомментировал предупреждение Макрона Зеленскому о якобы возможном предательстве со стороны США. По словам Филиппо, президент Франции знает, что Трамп «может очень плохо отреагировать» на подобные высказывания. Политик отметил, что французский лидер продолжает подливать масла в огонь, чтобы нагнетать напряженность и саботировать мирный процесс.