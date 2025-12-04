Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции обрушились на Макрона из-за его предупреждения Зеленскому

Политик Филиппо: Фраза Макрона о Трампе говорит о его желании подорвать мир.

Источник: Reuters

Фраза президента Франции Эммануэля Макрона, сказанная с разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским о главе Белого дома Дональде Трампе, говорит о желании французского лидера подорвать мирный процесс по Украине. С таким заявлением выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон яростно нападает на Трампа, чтобы наверняка подорвать мир?!» — возмутился политик.

Таким образом он прокомментировал предупреждение Макрона Зеленскому о якобы возможном предательстве со стороны США. По словам Филиппо, президент Франции знает, что Трамп «может очень плохо отреагировать» на подобные высказывания. Политик отметил, что французский лидер продолжает подливать масла в огонь, чтобы нагнетать напряженность и саботировать мирный процесс.

Ранее стало известно, что Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с Зеленским выразили глубокое недоверие к руководству США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.