Во Франции неизвестные украли местный Экскалибур

«Нам будет не хватать Дюрандаля. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, нет гида, который не показал бы его во время своего визита. Рокамадур чувствует себя лишенным частички себя, даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этот меч связаны», — прокомментировал кражу Ленфант.