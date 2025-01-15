Во Франции нашли древнейшую в мире трехмерную карту времен палеолита

«То, что мы описали, — это не карта, как мы ее понимаем сегодня, — с расстояниями, направлениями и временем в пути, — а скорее трехмерная миниатюра, изображающая функционирование ландшафта со стоком с возвышенностей в ручьи и реки, слиянием долин и образованием озер и болот ниже по течению», — объяснил доктор Энтони Милнс из Аделаидского университета, участвовавший в исследовании.