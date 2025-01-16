Во Франции нашли десятки табличек с проклятиями на древних языках

В Орлеане обнаружили более 60 могил времен Древнего Рима. В некоторых из них были таблички с проклятиями — defixiones. Всего нашли 21 подобный артефакт, по крайней мере на одном из них текст был написан на ныне исчезнувшем языке. Подробности приводятся на сайте региональной археологической службы и на сайте Live Science.
Раскопки велись на месте больницы XVIII века. Найденный некрополь относится к концу I — началу III века. Кладбище оказалось нетипичным для того времени: захоронения расположены в один ряд, могил женщин и детей нет, как нет и следов кремации, при этом сохранились следы раскрашенных деревянных гробов. Предположительно, здесь могли хоронить людей одной социальной группы. Например, представителей одной профессии.
Таблички с проклятиями выглядят как свернутые листы из свинца. Пока изучили только одну: на ней надпись на латыни и вымершем кельтском языке — галльском. Ее нашли в ногах покойного, рядом были разбитая ваза и монеты.
По мнению эксперта по кельтской лингвистике Пьера-Ива Ламбера, табличка адресована древнеримскому богу войны Марсу. В тексте также указаны имена проклинаемых. Автор древнего послания утверждал, что они совершили несправедливые деяния.