Во Франции нашли десятки табличек с проклятиями на древних языках

В Орлеане обнаружили более 60 могил времен Древнего Рима. В некоторых из них были таблички с проклятиями — defixiones. Всего нашли 21 подобный артефакт, по крайней мере на одном из них текст был написан на ныне исчезнувшем языке. Подробности приводятся на сайте региональной археологической службы и на сайте Live Science.