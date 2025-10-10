RN впервые на пороге победы: как ультраправые захватывают Францию

Главная сложность в том, что лидер партии Ле Пен имеет запрет на политическую деятельность сроком на пять лет. Это может помешать ее участию в выборах 2027 года. Однако и к такому повороту в партии готовы — место Ле Пен может занять молодой лидер Джордан Барделла. Некоторые опросы даже говорят, что он популярнее своей коллеги.