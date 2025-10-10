RN впервые на пороге победы: как ультраправые захватывают Францию

Ультраправая французская партия RN проиграла выборы чуть больше года назад. Однако за это время их популярность только усиливалась на фоне распада коалиции соперников и роста недовольства избирателей.
Последний опрос OpinionWay показал, что около 35% французов готовы поддержать RN в первом туре. Такой результат на 10% опережает показатели левой коалиции. На данный момент партия остаётся в изоляции от мейнстрима, поэтому лидирует среди протестных избирателей.
Лидер Республиканской Национальной партии Марин Ле Пен заявила, что не пойдет на роль премьер-министра, если ее партия не наберет большинство в парламенте. При этом политик говорит, что попытается переманить депутатов из консервативной партии на свою сторону.
Среди отличий ультраправой партии также выделяется тщательный отбор кандидатов, который исключает радикальные и дискриминационные фигуры. Таким образом организация хочет перестать ассоциироваться с откровенным расизмом и получить дополнительную поддержку.
Главная сложность в том, что лидер партии Ле Пен имеет запрет на политическую деятельность сроком на пять лет. Это может помешать ее участию в выборах 2027 года. Однако и к такому повороту в партии готовы — место Ле Пен может занять молодой лидер Джордан Барделла. Некоторые опросы даже говорят, что он популярнее своей коллеги.