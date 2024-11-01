Во Франции на аукционе продали пропавший из архива в России указ Петра II

В описании на сайте аукционного дома говорится, что указ «очень редкий», поскольку царь Петр II умер в 14 лет. Он был внуком императора Петра Великого, ребенком его сына Алексея Петровича от первого брака (скончался в 1718 году). Петр II родился в 1715-м и стал императором в 1727-м, после смерти преемницы Петра I Екатерины I (она была его второй женой). Юный император заболел и умер в 1730 году. Следом за ним на престол взошла Анна Иоанновна — племянница Петра I.