Во Франции на аукционе продали пропавший из архива в России указ Петра II

Украденный на прошлой неделе из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа российского императора Петра II продали на аукционе французского аукционного дома Аguttes, на это обратила внимание «Фонтанка».
Как сообщал телеграм-канал Baza, замдиректора архива Василиса Денисова 24 октября заявила о пропаже документа в полицию. Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Вместо него в архиве оставили муляж, когда произошла подмена, неясно. В ГУ МВД по Москве подтвердили «Интерфаксу», что после пропажи документа из РГВИА начали проверку.
В описании на сайте аукционного дома говорится, что указ «очень редкий», поскольку царь Петр II умер в 14 лет. Он был внуком императора Петра Великого, ребенком его сына Алексея Петровича от первого брака (скончался в 1718 году). Петр II родился в 1715-м и стал императором в 1727-м, после смерти преемницы Петра I Екатерины I (она была его второй женой). Юный император заболел и умер в 1730 году. Следом за ним на престол взошла Анна Иоанновна — племянница Петра I.
Изначальная цена указа на торгах начиналась в €1 тыс. — €2 тыс., документ продали за €3120 (примерно 330 тыс. руб.).
РБК направил запрос в аукционный дом Аguttes.
Весной The New York Times сообщила, что из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий XIX века книг русских писателей — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, исторические книги (например, описание коронования Александра II) и др. Стоимость похищенных книг — более $2,6 млн, каждая стоит десятки и даже сотни тысяч долларов. Пропавшие книги в фондах библиотек заменили высококачественными копиями. Часть изданий были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому вернуть их будет фактически невозможно. В рамках расследования дел о кражах книг были задержаны девять грузин.