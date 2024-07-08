Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта

«Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за 1,69 миллиона евро», — пишет агентство.
Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, однако отметили, что считают продажу успешной, уточняет Франс Пресс.
Ранее агентство передавало, что министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, дав шанс французским властям попытаться выкупить их и сохранить на территории республики.