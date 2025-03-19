Во Франции мужчина предстал перед судом за убийство бурого медведя

Инцидент произошел 20 ноября 2021 года в Пиренеях. Мужчина отправился в лес, чтобы поохотиться на кабана. Неожиданно ему навстречу выбежали два медвежонка, а вслед за ними появилась медведица. Животное набросилось на охотника, вцепилось в левое бедро и протащило мужчину несколько метров по земле. Охотник запаниковал и выстрелил в медведя. Затем хищник вцепился в правую икру, после чего мужчина сделал второй выстрел. Другие охотники оказали мужчине первую помощь, а затем его эвакуировали на вертолете.