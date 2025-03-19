Во Франции мужчина предстал перед судом за убийство бурого медведя

81-летний охотник Андре Ривес предстал перед судом за убийство бурого медведя в заповеднике Мон-Валье на юге Франции. Мужчина утверждает, что действовал в целях самообороны, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел 20 ноября 2021 года в Пиренеях. Мужчина отправился в лес, чтобы поохотиться на кабана. Неожиданно ему навстречу выбежали два медвежонка, а вслед за ними появилась медведица. Животное набросилось на охотника, вцепилось в левое бедро и протащило мужчину несколько метров по земле. Охотник запаниковал и выстрелил в медведя. Затем хищник вцепился в правую икру, после чего мужчина сделал второй выстрел. Другие охотники оказали мужчине первую помощь, а затем его эвакуировали на вертолете.
Cледствие установило, что медведь был убит в 400 м от зоны, где разрешена охота. Это является нарушением закона. К ответственности за охоту в заповеднике Мон-Валье были привлечены еще 15 охотников. Около 20 природоохранных организаций подали в суд, требуя наказания для нарушителей.
Инцидент вызвал протесты во французском департаменте Арьеж: охотники выступили в поддержку Ривеса, утверждая, что у него просто не было другого выбора.
«Он должен был позволить ей растерзать себя? Нет, он спас свою шкуру», — заявил Жан-Люк Фернандес, глава местной федерации охотников.
В ходе судебного заседания был поднят вопрос плохой маркировки границ заповедника — они обозначались лишь едва различимыми красными буквами «R» на деревьях. Однако прокурор Оливье Муассе не принял этот аргумент: «Ваша обязанность как охотника — знать, где вы охотитесь».
Экоактивисты заявили, что убийство медведицы нанесло серьезный ущерб популяции бурого медведя в Пиренеях. По данным 2023 года, в регионе обитают чуть более 80 особей.
В декабре 2024 года в США случился другой трагический инцидент: подстреленный медведь упал на охотника. Им оказался 58-летний Лестер К. Харви из Феникса, штат Вирджиния. Через несколько дней после случившегося мужчина скончался от полученных травм. Уточняется, что подобные случаи происходили и ранее. Например, в 2019 году в Северной Каролине раненый медведь упал с дерева и покусал охотника, после чего мужчина и хищник свалились со скалы. Человек был госпитализирован, а зверя позже нашли мертвым.
В ноябре 2024 года медведь набросился на туриста и сопровождавшего его местного жителя на Курилах. По данным газеты «Красный маяк», сначала хищник атаковал курильчанина. Путешественник якобы попытался спугнуть хищника, и тот перекинулся на него, потом медведь ушел. Проводник добрался до машины и обратился в ЕДДС. Как писали в газете, у пострадавшего туриста была «повреждена скула и частично снят скальп».