Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею полмиллиона евро

Необычный юридический инцидент произошел на днях во французской Тулузе: двое бездомных здесь выиграли в лотерею 500 тысяч евро (46 миллионов рублей). Проблема в том, что лотерейный билет они купили с помощью украденной банковской карты — и теперь не очень понятно, кому выплачивать приз: тем, кто его выиграл или тому, на чьи деньги был куплен лотерейный билет.
Историю рассказала газета Le Figaro. 3 февраля Жан-Давид Э. вернулся к автомобилю, который припарковал в центре Тулузы, и выяснил, что его ограбили: машину вскрыли, а рюкзак с документами и бумажником пропал.
Мужчина сразу обратился в банк, чтобы заблокировать карту, но узнал, что неизвестные успели потратить 52,5 евро. Судя по данным банковского приложения, покупку совершили в табачной лавке в 500 метрах от места ограбления.
Продавец в лавке припомнил покупателей: ими оказались двое бездомных. На все деньги они купили лотерейные билеты, и не прогадали: один из них оказался выигрышным, причем принес счастливцам максимальный приз в полмиллиона евро.
Покупатели рассказали о своей удаче продавцу, и тот объяснил, что приз можно забрать в штаб-квартире компании «Ла Франсез де Жё», организатора лотереи. Впрочем, явиться за выигрышем грабители побоялись: все-таки они совершили ограбление и могли уже находиться в розыске.
Теперь проблема заключается в том, что никто не понимает, кому должны принадлежать полмиллиона евро — тем, кто купил билет, или пострадавшему, за чей счет это произошло. «Полиция сообщила, что просто конфискует деньги», — возмущается Жан-Давид.
Мужчина предложил компромиссное решение: он заявил, что если грабители вернут ему карту и документы, он отзовет заявление и разделит с ними выигрыш пополам — все лучше, чем отдавать деньги государству или оставлять их компании-организатору лотереи.
Без меня они бы не смогли выиграть, а без них я бы просто не купил лотерейный билет, так что разделить выигрыш будет честно.
Пока что полиция уведомила «Ла Франсез де Жё» о ситуации, и лотерейный билет просто заблокировали — но Жан-Давид надеется, что ему все же удастся договориться с ворами. «Если они не свяжутся с моим юристом, выигрыш получить все равно не выйдет, так что так будет выгоднее для всех», — объясняет он.
Мужчина обещает, что не сдаст воров правоохранительным органам и отдаст им половину выигрыша. Свою же половину Жан-Давид намерен потратить, чтобы погасить 25-летнюю ипотеку: он сможет сократить платеж на 10 лет. Пока что, впрочем, воры на щедрое предложение не откликнулись.
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