Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею полмиллиона евро

Необычный юридический инцидент произошел на днях во французской Тулузе: двое бездомных здесь выиграли в лотерею 500 тысяч евро (46 миллионов рублей). Проблема в том, что лотерейный билет они купили с помощью украденной банковской карты — и теперь не очень понятно, кому выплачивать приз: тем, кто его выиграл или тому, на чьи деньги был куплен лотерейный билет.