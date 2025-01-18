Во Франции более ста человек получат награды за восстановление Нотр-Дама

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.