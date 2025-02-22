Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой

ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Бездомные во французской Тулузе выиграли в лотерею 500 тысяч евро, купив билет с помощью украденной ими банковской карты, сообщает газета Parisien.
«В начале февраля житель Тулузы, ставший жертвой ограбления, обнаружил, что бездомные выиграли 500 тысяч евро благодаря скретч-карте (лотерейный билет, с которого нужно стирать защитный слой — ред.), купленной при помощи его банковской карты», — говорится в статье.
Мужчина по имени Жан-Давид обнаружил 3 февраля, что из его припаркованной в центре города машины была украдена сумка, где находились документы и банковская карта, пишет Parisien. Пострадавший связался с банком, чтобы заблокировать карту, однако к тому моменту с нее уже списалось 52,5 евро, сообщает газета.
Перед тем как пойти в полицию, Жан-Давид обратил внимание, что 50 евро были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где была припаркована его машина, сказано в материале. Он пошел туда и объяснил свою ситуацию продавцу, который рассказал, что видел двух мужчин, по виду напоминающих бездомных, которые купили лотерейные билеты и вели себя подозрительно. Они сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым — согласно статье, он предусматривал максимально возможный выигрыш в размере 500 тысяч евро.
Деньги пока не были востребованы, по словам Жана-Давида, полиция сообщила ему, что средства будут конфискованы. Пострадавший мужчина призвал бездомных связаться с его адвокатом Пьером Дебюиссоном и разделить выигрыш, пишет Parisien.
«Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш», — приводит газета слова Жана-Давида.