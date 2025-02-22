Во Франции бездомные выиграли полмиллиона, оплатив билет украденной картой

Перед тем как пойти в полицию, Жан-Давид обратил внимание, что 50 евро были потрачены в табачном магазине недалеко от места, где была припаркована его машина, сказано в материале. Он пошел туда и объяснил свою ситуацию продавцу, который рассказал, что видел двух мужчин, по виду напоминающих бездомных, которые купили лотерейные билеты и вели себя подозрительно. Они сразу стерли защитный слой на билетах, один из которых оказался счастливым — согласно статье, он предусматривал максимально возможный выигрыш в размере 500 тысяч евро.