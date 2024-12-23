Во Флориде помиловали двух рождественских поросят

Большие праздники — отличная дата для помилования. Чаще всего это слово касается осужденных преступников, но в США есть и еще одна необычная традиция: помилование индеек. Она связана с Днем благодарения: обычно в этот праздник президент «милует» двух птиц.
С преступлениями это не связано: индейки ни в чем не виновны (по крайней мере, насколько известно из открытых источников), а помилование заключается в том, что им дают спокойно прожить свою индюшачью жизнь и не быть никем съеденными.
Теперь, когда мы разобрались с необычной американской традицией, становится понятна ирония мэра округа Майами-Дэйд в штате Флорида. Даниэлла Ливайн Кава, занимающая эту должность, пошутила над Белым домом и помиловала двух местных флоридских поросят: Глинду и Эльфабу.
Имена четырехмесячные поросята получили в честь героинь мюзикла «Злая», ставшего главным прокатным хитом конца года. Теперь они не будут съедены на праздник, а проживут свою поросячью жизнь до глубокой старости в приюте для животных на юге Майами. По оценкам экспертов, она составит от 12 до 15 лет.
Впрочем, сами поросята, как пишет The Associated Press, важность церемонии для своей жизни не оценили: черно-бурые зверьки размером с небольших собачек флегматично жевали яблоки и апельсины, которыми их периодически кормили в течение церемонии, иногда отвлекаясь на пластмассовую траву, которой был украшен загон.
Тысячи их собратьев, как объясняет издание, ждет менее жизнерадостная, пусть и праздничная судьба: они будут запечены местными семьями кубинских переселенцев в честь Рождественского сочельника, который кубинцы называют Nochebuena. Индейку выходцы с Кубы не жалуют, и обычно заменяют ей свинину — а праздничным блюдом традиционно становится именно запеченный поросенок.
Церемония прошла в местном кафе Latin Cafe 2000. Его владелец, Эрик Кастелланос, объяснил, что, увидев по телевизору президента с индейками, он с друзьями решил, что это может быть остроумной шуткой, а дальше все завертелось, и вот они уже позвали настоящего мэра.
Имена поросятам выбрали дети мэра, Рико и Алессандра. Церемония проходит уже не первый год: Глинда и Эльфаба стали 12-м и 13-м поросенком, которых помиловал местный мэр. На церемонии собралось около полусотни местных жителей, которые сошлись во мнении, что поросята «очень миленькие».
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