Во Флориде огромный аллигатор пришел к частному дому и устроился на лужайке

После того, как СМИ опубликовали эту историю, домовладелец из этого же района по имени Джон, рассказал, что дом, где был замечен аллигатор, известен тем, что привлекает внимание рептилий. По его словам, ранее соседи уже видели там отдыхающих крокодилов.