Во Флориде огромный аллигатор пришел к частному дому и устроился на лужайке

Аллигатора длиною около 1,8 м и весом почти 200 кг заметили прогуливающимся по жилому сектору, расположенному примерно в 65 км от города Нейплс (Флорида, США). Рептилия медленно изучала окрестности, после чего решила передохнуть на лужайке одного из частных домов, — пишет People.
Стейси Трэшер, местная жительница, во время прогулки с собакой сняла, как крупный аллигатор обосновался возле соседского дома. К счастью, рептилия вела себя очень спокойно и почти сразу вернулась к ближайшему пруду.
Я услышала громкий свистящий звук и посмотрела налево. И, конечно же, прямо там сидел аллигатор.
После того, как СМИ опубликовали эту историю, домовладелец из этого же района по имени Джон, рассказал, что дом, где был замечен аллигатор, известен тем, что привлекает внимание рептилий. По его словам, ранее соседи уже видели там отдыхающих крокодилов.
Джон уверяет, что жители Флориды уже привыкли к прогуливающимся аллигаторам. Мужчина поделился, что животные никогда не нападают на людей, если те не проявляют агрессию первыми. Однако данная «гипотеза» не подтвердилась фактами. Недавно на 84-летнюю жительницу Флориды (США), выгуливающую собаку, напал двухметровый крокодил. Эксперты отметили, что ей чудом удалось выжить.
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