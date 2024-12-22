Внутри организма человека нашли новую форму жизни

На данный момент остается неясным, как эти структуры влияют на здоровье человека. Ученые допускают, что обелиски могут быть незаметными «эволюционными попутчиками», не оказывающими значительного воздействия, но также не исключают, что они могут сыграть важную роль в развитии биоразнообразия на Земле.