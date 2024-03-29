Внутри метеорита обнаружили остатки редкой сверхновой

Исследователи использовали метод, называемый атомно-зондовой томографией, для того чтобы проанализировать частицы пыли внутри образца метеорита ALH 77307, обнаруженного в Антарктиде. Этот углеродистый хондрит является примитивным (первичным) метеоритом, то есть он образовался из межзвездного вещества, и содержит досолнечные зерна — частицы минералов, которые возникли из остывающего газа более ранних звезд.