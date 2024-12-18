Внутри что-то меняется. Учёные сообщили о деформации ядра Земли

Так вот, теперь выясняются ещё более любопытные подробности. Недавно геолог из Университета Южной Калифорнии Джон Видейл на заседании Американского геофизического союза поведал следующее: он и его коллеги в течение многих лет целенаправленно сравнивали данные от двух сейсмостанций в те моменты, когда земное ядро, по их подсчётам, должно было по мере своего вращения оказываться в одном и том же положении. То есть зафиксировали волны в какой-то момент, потом «подождали», пока ядро совершит очередной полный оборот, и снова записали, как проходят внутренние колебания.