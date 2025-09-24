Внук губернатора вместо фронтовика: как мандат в Воронеже расколол общественность

Фронтовой мандат
Выборы в Воронежскую областную думу по Железнодорожному району завершились скандальной «рокировкой». Участник специальной военной операции, преподаватель Военно-воздушной академии Владимир Евсюков, избранный по списку «Единой России», неожиданно отказался от депутатского мандата. Официальной причиной он назвал желание продолжить службу по контракту с Министерством обороны.
«Я просто с себя сложил полномочия. Я и не знал, кому предназначается. Я просто в “Единой России” оставил эти голоса, и ему отдали… Я просто отказался в пользу служения Родине. На том месте, где я нахожусь, я буду наиболее полезным. Лучше быть хорошим военнослужащим, чем плохим политиком», — сообщил Евсюков.
Однако для избирателей этот шаг стал ударом по обещаниям властей — год назад губернатор Александр Гусев заявлял о приоритете для ветеранов СВО в региональных парламентах. Освободившийся мандат перешел к Владиславу Новомлинскому — заместителю главного врача больницы «РЖД-Медицина», ранее занимавшемуся в городской думе вопросами образования и соцподдержки. Новомлинский — внук экс-губернатора Шабанова, а его мать входит в число самых обеспеченных главврачей региона.
Волна возмущения
История с отказом ветерана СВО от мандата в пользу представителя региональной элиты стала вирусной в социальных сетях и привлекла внимание федеральных медиа.
Военкор Юрий Подоляка поддержал актрису Яну Поплавскую, опубликовавшую эмоциональный пост с обвинениями в адрес системы. «Это предательство доверившихся. А еще это предательство в отношении тех, кого президент на днях назвал своей сменой», — написал Подоляка в телеграм-канале, подчеркнув, что подобные случаи демотивируют фронтовиков.
Поплавская, известная патриотической позицией, заявила, что эта ситуация — «плевок в лицо всем, кто защищает страну». Губернатор Александр Гусев, ранее обещавший ветеранам приоритет в органах власти, пока никак не комментировал ситуацию. Источники в облизбиркоме подтверждают, что замена мандата технически законна — Евсюков избирался по партийному списку, где такие рокировки допустимы.
Искусственный хайп
Ситуация с передачей мандата в Воронежской областной думе не содержит оснований для такого хайпа, считает политолог Константин Калачев. Эта практика представляет собой устоявшийся механизм в российской политической системе, особенно характерный для выборов по партийным спискам.
«В передаче мандата не вижу ничего необычного. Такая практика вполне распространена. На выборах в Воронежскую областную думу Владимир Евсюков победил по партийным спискам. Однако затем, очевидно, решил, что работать по новому профилю он не сможет. Предпочел депутатству контракт с Минобороны. Шел бы он по округу, тогда были бы вопросы. А так просто помог партии. Украсил собой ее список», — пояснил Калачев.
Комментируя кандидатуру преемника, Владимира Новомлинского, политолог отметил, что тот обладает опытом депутатской работы на муниципальном уровне. «Это, безусловно, является его плюсом, так как означает наличие определенных навыков законотворческой и представительской деятельности. Подробности этой кадровой рокировки лучше знать местным экспертам, но сам по себе этот случай не выходит за рамки стандартной политической практики», — добавил он.