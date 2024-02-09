Внимательное разглядывание растений уменьшает негативные эмоции

Ученые из Великобритании обнаружили, что виртуальная прогулка по лесу снижает уровень негативных эмоций у людей, испытывающих стресс. Исследование опубликовано в журнале PLoS One.
В эксперименте участвовали 372 человека, которые сначала находились в состоянии стресса из-за того, что специалисты включили пожарную сирену. Затем добровольцам предложили посмотреть 360-градусное видео из леса. Предварительно ученые записали три коротких ролика: сначала они сняли кусочек леса в его первоначальном виде, затем внесли в экосистему в пределы видимости камеры 60 растений четырех видов, а потом удалили их и добавили 60 других растений 21 вида — в основном, цветов.
Участников разделили на четыре группы. Первой показывали лес с привычными для него растениями, вторая помимо них видела четыре добавленных вида, третья и четвертая наслаждались роликов с самым большим биоразнообразием. При этом в первых трех видео на фоне был звук ветра, а на четвертую ученые наложили записи пения птиц и шума воды.
Чтобы отследить эмоциональное состояние испытуемых, ученые собрали данные об их психическом состоянии до сирены, после нее, затем до просмотра видео и после. Участники также оценивали состояние среды, в которую окунулись посредством роликов и рассказывали, о том, как они оценивают свою связь с природой.
Результаты показали, что уровень негативных эмоций после прослушанной пожарной сирены становился выше, но снижался после просмотра видео из леса.
Сильное снижение негативных эмоций наблюдалось у людей, которые воспринимали биоразнообразие и оценивали среду как «очень хорошую». Положительное влияние в большей степени было замечено у тех, кто заметил цветы. Также такой эффект был и у тех участников, которые сообщили о большой связи с природой.
Однако добровольцы, которые оценивали среду как «нейтральную» или «плохую», уровень положительных эмоций снижался. Это наблюдалось и у участников, которые не чувствуют связи с природой.
Авторы заключили, что зеленые насаждения действительно помогают снять стресс, но не обязательно может усилить положительные. Однако они могут увеличиться, если человек будет внимателен к деталям природы, то есть, например, к цветам в лесу или на лугах.
В городе зеленые насаждения могут не только снимать стресс, но и положительно сказываться на костях. Так, ученые доказали, что скелет детей, живущих рядом с парками, намного крепче, чем у других.
Анна Морозова