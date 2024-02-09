Внимательное разглядывание растений уменьшает негативные эмоции

В эксперименте участвовали 372 человека, которые сначала находились в состоянии стресса из-за того, что специалисты включили пожарную сирену. Затем добровольцам предложили посмотреть 360-градусное видео из леса. Предварительно ученые записали три коротких ролика: сначала они сняли кусочек леса в его первоначальном виде, затем внесли в экосистему в пределы видимости камеры 60 растений четырех видов, а потом удалили их и добавили 60 других растений 21 вида — в основном, цветов.