Внеземная тайна: что стало с Тунгусским метеоритом

Экспедиций к месту Тунгусского явления в XX веке было немало. Во время самой первой, в 1921-м, ученым удалось разве что собрать показания очевидцев. Позже, в 1927-м, исследователи обнаружили в тайге порушенный лес. А вот сам метеорит найден не был. Лишь крупицы минералов с потенциально космическим происхождением. Наверное, поэтому к месту падения метеорита отправился советский минералог, специалист по изучению метеоритов Леонид Алексеевич Кулик. Его роль по изучению Тунгусского метеорита была хорошо показана в документальном фильме, который сняли наши коллеги из «Комсомольской правды» — «Где же Тунгусский наш метеорит?», исполнительным продюсером которого стал Рамиль Фарзутдинов.