Внеземная тайна: что стало с Тунгусским метеоритом

В 1908 году жители Восточной Сибири могли наблюдать невероятное явление: в небе они увидели охваченный пламенем крупный объект. Он летел с юго-востока на северо-запад с огромной скоростью. Затем он взорвался в глухой тайге. Взрыв по мощности был сравним со взрывом водородной бомбы.
То ли метеорит, а то ли видение: из-за чего произошла тунгусская катастрофа в Сибири 115 лет назад.
По крупицам
Экспедиций к месту Тунгусского явления в XX веке было немало. Во время самой первой, в 1921-м, ученым удалось разве что собрать показания очевидцев. Позже, в 1927-м, исследователи обнаружили в тайге порушенный лес. А вот сам метеорит найден не был. Лишь крупицы минералов с потенциально космическим происхождением. Наверное, поэтому к месту падения метеорита отправился советский минералог, специалист по изучению метеоритов Леонид Алексеевич Кулик. Его роль по изучению Тунгусского метеорита была хорошо показана в документальном фильме, который сняли наши коллеги из «Комсомольской правды» — «Где же Тунгусский наш метеорит?», исполнительным продюсером которого стал Рамиль Фарзутдинов.
— Экспедиция Леонида Кулика к месту падения метеорита по тем временам просто фантастика, — рассказывает Рамиль Фарзутдинов. — Ученые смогли в такой сложный для советской страны период, а дело было после Гражданской войны, получить хорошее финансирование, привезти с собой массу оборудования. Мы были в избе Кулика, где останавливалась экспедиция, там до сих пор хранятся некоторые предметы, которые использовались в ходе исследования. Кстати, ученые сами вели съемку на месте падения метеорита, а позже написали книгу, посвященную этой экспедиции.
Версия Коваля
В документальном фильме большое внимание было уделено гипотезе астронома, исследователя метеоритных кратеров Владимира Коваля. Ученый предположил, что Тунгусское космическое тело в результате взрыва в верхних слоях атмосферы Земли могло распасться на несколько фрагментов.
Радиофизик Владимир Слепко, который выступил в качестве консультанта при подготовке документального фильма и одноименной книги о Тунгусском метеорите, поддерживает гипотезу Коваля.
— Во-первых, то, что взрыв был на большой высоте, признают почти все ученые и специалисты. Это действительно видно по поврежденным деревьям вокруг эпицентра взрыва. Помимо этого, вокруг кратера не было обнаружено ни фрагментов камня, ни железа, из которого обычно состоят метеориты, — объясняет Владимир Слепко.
Владимир Слепко дополнил, что третий аргумент в поддержку версии Коваля заключается в том, что на месте возможного падения метеорита не было обнаружено следов радиационного излучения, которое характерно для всех космических «путешественников».
КСТАТИ
По 2 июля включительно москвичи могут наблюдать за звездопадом Боотиды. В ночном небе можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Его пик придется на 27 июня, сообщили в Московском планетарии. Наблюдать звездный дождь лучше всего за городом, в западной части горизонта.