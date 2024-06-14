Внезапное ухудшение зрения может быть симптомом опасного заболевания

В таких ситуациях происходит воспаление зрительного нерва, когда очень быстро теряется острота зрения. Еще вчера человек прекрасно видел, а сегодня вдруг стал видеть гораздо хуже или даже ослеп. Это называется ретробульбарным невритом. По словам Рустема Гайфутдинова, у половины пациентов с рассеянным склерозом такие симптомы наблюдались в самом начале болезни. Потом зрение, как правило, восстанавливается.