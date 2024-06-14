Внезапное ухудшение зрения может быть симптомом опасного заболевания

Внезапное ухудшение зрения может указывать на приближение рассеянного склероза — опасного аутоиммунного заболевания. Об этом в разговоре с изданием «Ридус» рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета, врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
В таких ситуациях происходит воспаление зрительного нерва, когда очень быстро теряется острота зрения. Еще вчера человек прекрасно видел, а сегодня вдруг стал видеть гораздо хуже или даже ослеп. Это называется ретробульбарным невритом. По словам Рустема Гайфутдинова, у половины пациентов с рассеянным склерозом такие симптомы наблюдались в самом начале болезни. Потом зрение, как правило, восстанавливается.
Сильно влияет на развитие рассеянного склероза наследственный фактор. Если у кого-то из родственников был или есть такой диагноз, то лучше начать регулярно обследоваться.
Также стоит насторожиться, если у кого-то из близких членов семьи (матери, отца, сестер, братьев) есть склонность к другим аутоиммунным болезням.
Невролог подчеркнул, что рассеянный склероз — заболевание-хамелеон. Так, он маскируется под другие болезни, поэтому симптомы могут быть разными и совершенно сбить с толку. В начале они появляются, потом проходят.
Врач рассказал, что чаще всего такой диагноз ставят жителям холодных широт. В Африке, например, рассеянным склерозом практически не страдают.
«Если человек в раннем детстве переезжает на юг, то риск уменьшается», — добавил Рустем Гайфутдинов.
Кстати, существуют и другие симптомы рассеянного склероза. Например, недавно ученые из Калифорнийского университета выяснили, что за годы до появления первых признаков заболевания в крови человека начинает увеличиваться число особых аутоантител.
Айгуль Сабитова