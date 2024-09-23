Внеурочный час. Психолог дала советы по выбору кружка для ребенка

— Попробовать можно. Но при этом нужно смотреть на реакцию ребенка. Если вы видите, что он сильно расстраивается и даже плачет, когда нужно идти на кружок, то настаивать не стоит, а надо, прежде всего, разобраться, с чем именно связаны его страхи и переживания. Возможно, у него не сложились отношения с педагогом или другими детьми в коллективе, или у него что-то не получается. Если негативные реакции выражены не слишком сильно и связаны больше с неусидчивостью или сложностями включения в новую деятельность, то здесь родителям можно аккуратно настаивать на продолжении.