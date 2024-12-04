Внебрачный сын Жириновского сменил фамилию

Эйдельштейн несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд. В августе 2023 года он подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство, суд в том же месяце отказал в рассмотрении иска по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору.