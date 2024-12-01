ВМС Украины применили «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой войны

Суда в новой окраске — зубчатые узоры разных оттенков серого — появились на фотографиях со встречи украинских моряков с делегацией представителей промышленности Дании.
Маскировка такого рода называется деформирующей или ослепляющей (dazzle). Окраска призвана затруднить оценку формы корабля, его курса и скорости за счет использования угловатых форм, углов и контрастных цветов, которые, по задумке, должны помешать противнику идентифицировать судно, а затем не позволить своевременно рассчитать скорость и направление цели.
Первым такой камуфляж использовало Адмиралтейство Великобритании в период Первой мировой войны в связи с тяжелыми потерями, понесенными британскими торговыми судами из-за угроз со стороны немецких подводных лодок. Камуфляж разработал художник Норман Уилкинсон в 1917 году. Суда в такой окраске называют «корабли-зебры» или «корабли-кубики». Подобную маскировку применяли и во Второй мировой войне, однако с развитием радаров она практически сошла на нет.
Когда именно была нанесена краска на украинские катера, неясно. Эксперт по морским силам Института объединенных вооруженных сил Великобритании Сидхарт Каушал в комментарии Business Insider подтвердил, что окраска, «действительно, выглядит как» «ослепляющий» камуфляж. Он пояснил, что эта тактика может быть полезна против оптических датчиков, установленных, например, на беспилотниках, но менее эффективна против «управляемых радарами угроз».
Это не первый за последние годы случай применения такой окраски — в 2021 году в «ослепляющий камуфляж» перекрасили новый патрульный корабль британского флота HMS Tamar. Британия впервые использовала данную окраску после 1945 года.