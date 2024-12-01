ВМС Украины применили «ослепляющий» камуфляж времен Первой мировой войны

Первым такой камуфляж использовало Адмиралтейство Великобритании в период Первой мировой войны в связи с тяжелыми потерями, понесенными британскими торговыми судами из-за угроз со стороны немецких подводных лодок. Камуфляж разработал художник Норман Уилкинсон в 1917 году. Суда в такой окраске называют «корабли-зебры» или «корабли-кубики». Подобную маскировку применяли и во Второй мировой войне, однако с развитием радаров она практически сошла на нет.