Вместо тысячи гав! Нейроинтерфейс научит собак разговаривать с людьми по-русски и по-французски

А пока людям остаётся общаться со своими питомцами при помощи знаков, интонаций и определённых команд. Например, собаки мыслят ассоциациями. При обучении команде «Сидеть!» они запоминают не слово, а жест хозяина. Также владельцы животных могли заметить, как питомцы порой внимательно их слушают. Это не значит, что они понимают то, что им говорят. Просто хвостатые хотят провести побольше времени со своим любимым человеком.