Вместо тысячи гав! Нейроинтерфейс научит собак разговаривать с людьми по-русски и по-французски

«Эта тема называется нейроинтерфейс. Это такое устройство, которое подключается к мозгу и выполняет какие-то очень полезные действия», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.
Сейчас технология стремительно развивается в области медицины. Эксперименты с крысами показали, что при помощи ИИ они могут решать какие-то элементарные задачи, например, выбирать правый рычаг, а не левый. Также нейроинтерфейс сможет помогать животным с различными травмами, в частности, с параличом.
«Не будет ничего страшного. В мозге животного будет имплант, который будет считывать информацию и стимулировать его. Он будет максимально безопасным», — подчеркнул нейрофизиолог.
По словам учёного, животные поймут даже французский язык. Однако сначала такие импланты будут доступны далеко не для всех. Ожидается, что стоимость первых образцов будет очень высокой. Но с развитием технологий их цена будет падать.
А пока людям остаётся общаться со своими питомцами при помощи знаков, интонаций и определённых команд. Например, собаки мыслят ассоциациями. При обучении команде «Сидеть!» они запоминают не слово, а жест хозяина. Также владельцы животных могли заметить, как питомцы порой внимательно их слушают. Это не значит, что они понимают то, что им говорят. Просто хвостатые хотят провести побольше времени со своим любимым человеком.