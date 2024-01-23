Вместо Tinder. Британцы начали знакомиться в приложении паба

Жители Великобритании нашли новый способ знакомиться. Британцев захватило приложение Wetherspoons. Тысячи человек ходят в пабы и с его помощью угощают друг друга выпивкой. В чем суть приложения и почему оно стало таким популярным, разбирался РБК Life.

Что происходит



42-летний житель Великобритании Марк Гамлет стал победителем в алкогольной игре, которая охватила страну, сообщает Wall Street Journal. Незнакомые люди по всей стране угощают друг друга выпивкой как по доброте душевной, так и в надежде получить бесплатный напиток, когда сами вскоре пойдут в паб.

В декабре прошлого года мужчина пригласил в паб родителей своей супруги. В Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) он опубликовал их фото и написал: «Пригласил бабушку и дедушку на ранний вечерний ужин. Объяснил им про игру… Ничего особенного, ребята, мне пора укладывать их спать», добавив хэштег #WetherspoonsTheGame. В течение нескольких минут незнакомые люди со всей страны уже заказывали паре вино, пиво, ликер и другие напитки к их столику.

«Посылаю 2 полупинты (1 полупинта — 235 мл, прим.) пива — одну для тебя и одну для дедушки, а также вино — для бабушки. Хорошей ночи», — написал один из дарителей. «Пришлю вино и пару рюмок для молодых», — написал другой.

В конечном итоге напитков прислали так много, что Гамлет начал раздавать их по всему пабу. Там мужчина стал рекордсменом по числу откликов.

Что за приложение

Одна из самых популярных сетей пабов Великобритании Wetherspoons существует с 1979 года. У них уже более 900 заведений по стране, но они не устают придумывать все новые способы, как привлекать клиентов. Одни из последних — одноименное приложение. Оно позволяет вручную ввести свое местоположение и онлайн заказать напиток к любому столику в любой из пабов всей Великобритании.

Игра работает следующим образом: каждый день те, кто надеется на бесплатные напитки, отправляют фотографии своих лиц, название паба Wetherspoons, номер столика и просьбу о щедрости на страницу Facebook под названием «Wetherspoons The Game!» или в приложение. Модераторы-добровольцы проверяют фотографии, удостоверение личности игроков и каждый вечер выбирают несколько десятков победителей.

«Купить незнакомцу выпивку без перспективы какой-либо встречи, щедро, но непродуктивно. Если нет надежды, что из этого получится что-то приятное, хотя бы вечерняя беседа, зачем участвовать?», — задавался вопросом профессор эволюционной психологии Оксфордского университета Робин Данбар.

Однако, британцы участвуют, более того, они вывели игру за рамки просто возможности выпить. Для них это — способ поддержать кого-то в трудную минуту или познакомиться, чтобы не чувствовать себя одиноким. Так, пользователи поддержали одну женщину, которая сообщила о смерти своего хомяка. Неравнодушные игроки прислали ей клубничный коктейль.

Инженеру-газовику Крису Ди Тиммсу, который приехал в Лондон в командировку, не повезло с самого начала: он остановился в отеле со сломанной сантехникой, отключили горячую воду, и он пошел в паб, чтобы отвлечься. Отметился в приложении, а уже через несколько минут его стол был забит пинтами, шотами и по какой-то причине чашкой молока. «Ребята, ваша щедрость невероятна, спасибо всем! Вы все забываете, что утром у нас работа!», — написал Ди Тиммсу.

Ранее власти Токио разработали приложение для знакомств Tokyo Futari Story на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система запрашивает у пользователей их личные данные на основе конфиденциальности — вплоть до семейного положения (претенденты, находящиеся в законном браке, не рассматриваются), справки о доходах и прочую важную для построения семьи информацию.