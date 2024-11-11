Вместо семги. Врач рассказала, чем можно заменить дорогую красную рыбу

Красная рыба считается одним из самых полезных продуктов. Однако стейк из той же семги стоит дороже говяжьей вырезки. Можно значительно сэкономить и при этом получить не меньше пользы, если заменить красную рыбу обычной скумбрией.
Не хуже лосося
«Скумбрия по пользе не отстает от лососевых, так как в них примерно одинаковое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, витамина D. А по цене она все-таки доступнее, — рассказала aif.ru врач-терапевт ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова. — В 100 г скумбрии содержится 2,5 г омега-3».
Стоит отметить, что рекомендованная суточная норма омега-3 — 0,8 −1,6 г, а для беременных женщин и спортсменов — до 2,5−3 г.
«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты помогают поддержать нашу молодость, красоту и здоровье, — продолжает врач. — Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, остеопороза, обладают противовоспалительным эффектом, улучшают умственную работоспособность. В нашем организме омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются. Поэтому важно включать в свой рацион питания продукты, которые их содержат».
Витамин D способствует профилактике остеопороза. Витамин В12 участвует в кроветворении, то есть помогает в профилактике анемии. Селен и йод необходимы для работы щитовидной железы.
Не меньше двух раз в неделю
Многие предпочитают копченую скумбрию. «В таком виде она тоже является источником полноценного белка и полезных жиров, в ней сохраняются витамины и минеральные вещества. Но назвать копченую скумбрию полезным продуктом сложно, — предупреждает врач. — Она не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, беременным женщинам. Кроме того, в копченой рыбе большое количество соли. Также имеются данные, что в копченых продуктах могут содержаться канцерогены. Поэтому более предпочтительные способы термической обработки для скумбрии — варка, запекание, тушение, приготовление на гриле».
Отличным дополнением для скумбрии будет картофель или рис в качестве гарнира, а также овощи. Углеводы и клетчатки сбалансируют высокое содержание белка и жиров в рыбе, и получится полноценный прием пищи.
Врач напоминает, что рыбу нужно включать в рационе не менее двух-трех раз в неделю. Исследования показывают, что мы пока недостаточно ее едим. В 2023 году в России потребление рыбы и рыбопродуктов составило 22 кг на год на человека при рекомендуемой норме 28 кг в год. Это примерно 500 г в неделю.