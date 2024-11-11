Вместо семги. Врач рассказала, чем можно заменить дорогую красную рыбу

Врач напоминает, что рыбу нужно включать в рационе не менее двух-трех раз в неделю. Исследования показывают, что мы пока недостаточно ее едим. В 2023 году в России потребление рыбы и рыбопродуктов составило 22 кг на год на человека при рекомендуемой норме 28 кг в год. Это примерно 500 г в неделю.