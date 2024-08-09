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Вместо сахара: чем полезен мед

Можно ли заменить лекарства медом и кому его нельзя употреблять.

Источник: Mae Mu/CC0

Когда многие задумываются об укреплении иммунитета, они часто вспоминают о меде. Разбираемся, может ли он полноценно заменить лекарства, сколько меда можно съедать в день и кому он противопоказан?

В чем польза меда

В меде содержатся витамины группы А, В, С, кальций, магний, медь, железо, фосфор, калий, бор и цинк.

В меде также содержатся естественные антибиотики и фитонциды, из-за чего продукт обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Поэтому его часто используют при лечении простудных заболеваний.

Также мед снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает положительное действие на нервную систему, способствует активации иммунитета и укрепляет костную ткань.

Лучше всего продукт употреблять в чистом виде и не разогревать его, так как при температуре выше 40  он теряет полезные свойства.

Можно ли заменить лекарства медом

Мед можно использовать только в качестве вспомогательной терапии, так как он является биодобавкой. Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной нормы, поэтому заменить лекарства им нельзя.

Кому не рекомендуется употреблять мед

Поскольку в 10 граммах меда содержится 30 килокалорий, его чрезмерное употребление может привести к набору веса и ожирению.

Пыльца некоторых медоносных растений может вызывать аллергию, поэтому не рекомендуется употреблять мед с аллергией на продукты пчеловодства.

Также мед не рекомендуется употреблять пациентам с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении. Дело в том, что у всех сортов продукта достаточно высокий гликемический индекс — в среднем 70−80.

Помимо прочего, желательно ограничить количество меда людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и бронхиальной астмой.

Также не рекомендуется употреблять мед больше суточной дозы, которая составляет не более 25−50 граммов.

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Анна Морозова