Вместо сахара: чем полезен мед

Когда многие задумываются об укреплении иммунитета, они часто вспоминают о меде. Разбираемся, может ли он полноценно заменить лекарства, сколько меда можно съедать в день и кому он противопоказан?
В чем польза меда
В меде содержатся витамины группы А, В, С, кальций, магний, медь, железо, фосфор, калий, бор и цинк.
В меде также содержатся естественные антибиотики и фитонциды, из-за чего продукт обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Поэтому его часто используют при лечении простудных заболеваний.
Также мед снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает положительное действие на нервную систему, способствует активации иммунитета и укрепляет костную ткань.
Лучше всего продукт употреблять в чистом виде и не разогревать его, так как при температуре выше 40 он теряет полезные свойства.
Можно ли заменить лекарства медом
Мед можно использовать только в качестве вспомогательной терапии, так как он является биодобавкой. Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной нормы, поэтому заменить лекарства им нельзя.
Кому не рекомендуется употреблять мед
Поскольку в 10 граммах меда содержится 30 килокалорий, его чрезмерное употребление может привести к набору веса и ожирению.
Пыльца некоторых медоносных растений может вызывать аллергию, поэтому не рекомендуется употреблять мед с аллергией на продукты пчеловодства.
Также мед не рекомендуется употреблять пациентам с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении. Дело в том, что у всех сортов продукта достаточно высокий гликемический индекс — в среднем 70−80.
Помимо прочего, желательно ограничить количество меда людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и бронхиальной астмой.
Также не рекомендуется употреблять мед больше суточной дозы, которая составляет не более 25−50 граммов.
Ранее Роскачество перечислило, под какими марками продают фальсифицированный мед.
Анна Морозова