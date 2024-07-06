Вместо пластики. Эксперт рассказала, как лечение зубов омолаживает внешность

О том, как стоматолог может сделать вас моложе и красивее, aif.ru рассказала стоматолог, врач-стоматолог, парадонтолог, гнатолог, основательница центров инновационной стоматологии, кандидат медицинских наук, Лилия Кузьменкова.
«Некоторые недостатки, которые мы часто воспринимаем как возрастные изменения, например, второй подбородок, морщины и тусклая кожа, могут быть вызваны не старением, а неправильной работой нижнечелюстного сустава, — говорит Л. Кузьменкова. — В этом случае любые косметические процедуры будут бесполезны, поскольку причина — намного глубже».
Для красоты и здоровья
Поэтому перед посещением косметолога или пластического хирурга, в первую очередь исключите стоматологические причины эстетических дефектов. Тем самым вы и здоровью поможете, и внешность улучшите, и сбросите с плеч десяток лет.
Среди дефектов внешности, с которыми чаще всего можно справиться и без участия традиционных специалистов по красоте, а только благодаря решению проблем с зубами и челюстями, наш эксперт назвала.
Двойной подбородок
Неправильный прикус, при котором нижняя челюсть задвинута назад, вызывает появление второго подбородка даже у молодых и стройных людей. Этот дефект визуально изменяет контуры лица, делая его заметно старше. При ортодонтическом лечении (с помощью брекетов, элайнеров) нижняя челюсть займет свое правильное положение и второй подбородок исчезнет.
Асимметрия лица
Если у человека отсутствует зубы с одной стороны челюсти, ему приходится кусать и жевать пищу на другой стороне. Если это происходит постоянно и в течение долгого времени, мышцы с жевательной стороны становятся более напряжёнными, чем с другой стороны. Соответственно, кожа с одной части лица подтягивается, а с другой обвисает из-за недостатка тонуса в мышцах. Опытный стоматолог может без осмотра в кресле, лишь взглянув на человека, сказать, на месте ли все его зубы или часть из них отсутствуют.
Сыпь и покраснения на коже
Они могут возникать из-за различных стоматологических проблем, таких, как инфекции или воспалительные процессы в полости рта, которые могут распространяться на кожу лица, особенно в области щек и подбородка. Воспаление десен, вызванное заболеваниями, такими, как гингивит или пародонтит, также может быть одной из причин. Для выявления и лечения основной причины этой проблемы важно обратиться к стоматологу. Обычно лечение включает профессиональную гигиену полости рта, лечение воспаления десен и кариеса.
Повышенная стираемость зубов
Причина кроется в отсутствии зубов или неправильном строении челюсти, влекущее нарушение жевательной функции. Человек при этом выглядит намного старше своего возраста, поскольку физиологическая истираемость, в отличие от патологической, происходит после шестидесяти лет. Стоматологические процедуры, такие как исправление прикуса, а также восстановление зубов коронками смогут исправить этот дефект, и существенно вас омолодить.
Опущенные уголки губ
При открытом или глубоком патологическом прикусе, уголки губ могут опускаться, делая лицо хмурым, недовольным и уставшим. Это происходит из-за дисбаланса в положении челюстей и неправильного контакта зубов, что влияет на мышечное напряжение в области рта и губ. Для исправления этой проблемы используются ортодонтические процедуры, направленные на коррекцию прикуса и выравнивание зубов.
Массивный подбородок
Выдвинутая вперед нижняя челюсть, также известная, как прогнатия, делает подбородок массивным и выступающим, что лишает женское лицо мягкости и очарования, делает внешность мужеподобной и даже угрожающей. При таком положении челюсти угол между шеей и подбородком становится менее выраженным, что придает лицу более квадратную или угловатую форму. Этот эстетический дефект может быть исправлен путем коррекции прикуса и выравнивания положения зубов. Ортодонтическое лечение, такое, как ношение брекет-системы или прозрачных выравнивающих зубы капп, может помочь переместить нижнюю челюсть в правильное положение и достичь гармоничного и пропорционального внешнего вида лица.
Морщины, птоз и брыли
Исправление прикуса оказывает комплексное воздействие на лицо, что может приводить к уменьшению морщин, птоза и брылей. Когда прикус корректируется, и зубы выравниваются, нагрузка на мягкие ткани лица снижается. Это в свою очередь способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведет к уменьшению морщин в этих областях.
Кроме того, плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щек, когда они начинают опускаться из-за старения. Поддержка мягких тканей также может смягчить видимость брылей, так как подтянутая кожа создает менее выраженные морщины и складки.