Вместо пластики. Эксперт рассказала, как лечение зубов омолаживает внешность

Если у человека отсутствует зубы с одной стороны челюсти, ему приходится кусать и жевать пищу на другой стороне. Если это происходит постоянно и в течение долгого времени, мышцы с жевательной стороны становятся более напряжёнными, чем с другой стороны. Соответственно, кожа с одной части лица подтягивается, а с другой обвисает из-за недостатка тонуса в мышцах. Опытный стоматолог может без осмотра в кресле, лишь взглянув на человека, сказать, на месте ли все его зубы или часть из них отсутствуют.