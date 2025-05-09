Во Львов на день Европы, как его называют на Украине, приехали европейские чиновники. Выбрав место для встречи в день, когда нацизм был побежден, странный Львов они называют Бандерштадтом. Турецкие источники сообщают о 35 делегациях. Планируется, что на встрече будут обсуждать шаги по вступлению Украины в ЕС и новые санкции против России.