Украинцы не остались в стороне от Дня Победы. Так называемого президента Владимира Зеленского тоже поздравили. В его телеграм-каналы пользователи отправили подарки с пожеланиями. В основном они касаются грядущей победы в специальной военной операции. Несмотря на запреты, в топы Google вышел запрос, касающийся Дня Победы.
Встреча во Львове
Во Львов на день Европы, как его называют на Украине, приехали европейские чиновники. Выбрав место для встречи в день, когда нацизм был побежден, странный Львов они называют Бандерштадтом. Турецкие источники сообщают о 35 делегациях. Планируется, что на встрече будут обсуждать шаги по вступлению Украины в ЕС и новые санкции против России.
Кто поздравил украинцев
Президент России Владимир Путин поздравил народ Украины 8 мая. День Победы он назвал общим праздником.
— Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками, — говорится в поздравлении.
9 мая с Днем Победы украинцев поздравил депутат Верховной рады от партии «Слуга Народа».
— Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей, — написал он на русском языке в своих социальных сетях.
Задержания в Киеве
В Киеве задержали женщину, которая хотела возложить цветы к Вечному огню. Полицейским не понравилось красная звездочка на ее пилотке. На Украине этот символ является запрещенным.
— Эту звездочку даже не видно, а вот вашу свастику — да, — заявила она.
После недолгой перепалки пенсионер оказалась в отделении полиции. Пилотку она отказалась снять. По ее словам, в руки правоохранителей она попадает уже не в первый раз.
Осквернение памятника Малиновскому
В Одессе вандалы повредили памятник уроженцу этого города маршалу Родиону Малиновскому. С него сорвана табличка с заслугами полководца. Под его руководством части Красной армии в 1944 году освободили Одессу от немцев и румын.
Провокации в Израиле
Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в израильской Хайфе. Провокатор вышел с антивоенным плакатом, но на его появление быстро среагировали участники шествия. Мужчина был сброшен в фонтан после чего покинул мероприятие.