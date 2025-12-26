Вместо Булгакова: Под Киевом открыли памятник тяжёлому дрону «Баба-яга»

Украинские тяжелые беспилотники, получившие неофициальное название «Баба-яга», представляют собой модифицированные сельскохозяйственные дроны, переоборудованные для военных целей. Эти аппараты, способные поднимать груз весом 20−50 кг, изначально предназначались для опрыскивания полей. Однако с 2022 года их стали использовать для доставки боеприпасов и оснащать спутниковой связью Starlink. Российские военные дали им прозвище «Баба-яга», вероятно, из-за их ночных вылетов, характерного шума и пропеллеров, напоминающих когти сказочного персонажа. На Украине их также называют «Вампир», по названию модели гексакоптера от Skyfall. Диаметр «Бабы-яги» достигает двух метров. В центральной части размещаются система управления, аккумуляторы и полезная нагрузка (мины, самодельные бомбы), а от неё отходят шесть лучей с двигателями и винтами.