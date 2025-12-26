Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо Булгакова: Под Киевом открыли памятник тяжёлому дрону «Баба-яга»

В городе Вишнёвое Киевской области увековечили память об украинском БПЛА «Баба-яга», установив ему памятник. Как передаёт УНИАН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, этот БПЛА зарекомендовал себя как эффективное средство для ночных атак на российские позиции.

Источник: AP 2024

Украинские тяжелые беспилотники, получившие неофициальное название «Баба-яга», представляют собой модифицированные сельскохозяйственные дроны, переоборудованные для военных целей. Эти аппараты, способные поднимать груз весом 20−50 кг, изначально предназначались для опрыскивания полей. Однако с 2022 года их стали использовать для доставки боеприпасов и оснащать спутниковой связью Starlink. Российские военные дали им прозвище «Баба-яга», вероятно, из-за их ночных вылетов, характерного шума и пропеллеров, напоминающих когти сказочного персонажа. На Украине их также называют «Вампир», по названию модели гексакоптера от Skyfall. Диаметр «Бабы-яги» достигает двух метров. В центральной части размещаются система управления, аккумуляторы и полезная нагрузка (мины, самодельные бомбы), а от неё отходят шесть лучей с двигателями и винтами.

Ранее сообщалось, что раненный от удара «Бабы-яги» херсонский депутат умер в больнице. После атаки Владимира Леонтьева оперативно госпитализировали, но, к сожалению, врачи оказались бессильны.