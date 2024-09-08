Вместо анальгетиков. Врач рассказал, как справиться с болью без лекарств

Обычно если что-то болит, мы принимаем обезболивающее. Однако таблетки помогают не всегда. Да и длительный прием анальгетиков врачи часто не рекомендуют, так как они могут вызывать зависимость. Между тем появились инновационные методы, которые помогают справиться с хронической болью — начиная от занятий на тренажерах, которые «считывают» состояние человека и подстраиваются под его потребности, заканчивая лазерной терапией и программами релаксации в VR-шлемах.
Эти инновации станут использовать в новом Центре лечения боли, который откроют в этом году на базе санатория «Звенигород» Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета. Туда будут направлять пациентов из 150 федеральных медицинских организаций по всей России.
Как вылечить боли в спине и восстановиться после операции? Как работают «умные» тренажеры? Кому помогут холод и пантовые ванны?
Об этом aif.ru рассказал главный врач Университетской клинической больницы № 5 Сеченовского униниверситета Алексей Коваленко.
Спина, колени, голова
Юлия Борта, aif.ru: — Алексей Анатольевич, как много людей страдают от болей?
Алексей Коваленко: — Эпизодические боли испытывал каждый. Трудно, например, найти человека, у которого ни разу в жизни не болела спина или голова. К сожалению, очень многие страдают хроническими болями. По данным Российского межрегионального общества по изучению боли и исследованиям ВЦИОМ, в России 43% людей хоть раз в жизни испытывали болевые ощущения больше трех месяцев подряд. Чаще всего это боли в пояснице (37% опрошенных), коленных суставах (35%) и головные боли (25%). Болевой синдром может быть вызван болезнью, травмой, хирургической операцией.
— Всегда ли требуются лекарства?
— Нет. Без препаратов часто можно обойтись, если уровень боли по шкале ВАШ от 1 до 4 баллов. Максимум по шкале, которая позволяет оценить интенсивность болевых ощущений — 10 баллов.
Методов физической реабилитации часто бывает достаточно при болях в спине, суставах, разных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также, когда нужно снять болевой синдром после операций.
Раньше и не снилось
— Чем отличается реабилитация сегодня от той, какой она была, скажем, тридцать лет назад?
— Основа осталась. Это лечебная физкультура, различные методы физиотерапии. А также обязательно отдых, релаксация, потому что люди даже после серьезных травм не дают себе отдохнуть, что может плохо сказаться на их здоровье. А вот методики, которые мы применяем, тридцать лет назад нам могли только присниться.
Появилось огромное количество тренажеров для людей с разными заболеваниями. Например, мы используем антигравитационную дорожку. Это беговая дорожка с тентом, закрывающим человека по пояс. Когда пациент заходит, оттуда откачивают воздух, и человек ходит или бегает как будто в невесомости. Это позволяет уменьшить нагрузку на суставы до 80% и помогает восстановиться после операций на позвоночнике и суставах нижних конечностей. Также тренажер позволяет сбросить вес — до 20% массы тела. Если человеку тяжело ходить, заниматься, аппарат облегчает ему задачу.
Другой интересный тренажер — стабилограф. Это платформа с экраном и встроенными датчиками, которые фиксируют давление на аппарат и перемещение человека, пока пациент выполняет определенные упражнения, например, управляет движением шарика по виртуальной дороге. Это помогает тренировать вестибулярный аппарат, что особенно важно для пациентов с нарушением равновесия, перенесшими черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника и нижних конечностей.
Много тренажеров и для тренировки силы мышц. Но это совсем не те тренажеры, что стоят в фитнес-центрах. Задача — адаптировать человека к физической нагрузке. Например, велоэргометр — велотренажер, который стимулирует мышцы через электроды, пока человек выполняет упражнения. Занятия на нем очень полезны при болях в спине, так как одна из главных задач реабилитации в этом случае — укрепить мышечный корсет.
«Умные» тренажеры
— А что нового в физиотерапии?
— У нас есть несколько видов лазерной терапии, в том числе роботизированный аппарат и лазер с криотерапией. С помощью волн разной длины можно запустить в организме разные химические процессы, что оказывает противоболевое и противовоспалительное действие.
Один из инновационных методов — ванна подводного вытяжения позвоночника. Пациент ложится в ванну, где происходит тракция, то есть вытяжение позвоночника. После этого человеку нужно полежать, а потом какое-то время поносить корсет. Процедуру назначают людям с межпозвоночными грыжами, протрузиями, то есть выпирающими межпозвоночными дисками, и мышечно-тоническим синдромом, вызванным длительным спазмом мышц головы, шеи и груди. Но надо иметь в виду, что процедуру можно делать только после тщательного обследования.
— Говорят, появились «умные» тренажеры?
— Большинство наших тренажеров и физиотерапевтического оборудования обладает обратной биологической связью. То есть устройство снабжено датчиками, которые считывают показатели пациента, включая пульс, что позволяет подстроиться под его потребности. Например, тренажер «понимает», что человеку тяжело, и уменьшает нагрузку, или наоборот, если слишком легко, усложняет упражнения, чтобы от них был эффект.
— А если требуется просто полноценный отдых?
— Для релаксации создан специальный комплекс, где используются визуальные и акустические эффекты. Пациент ложится, смотрит на определенные картинки и слушает в наушниках звуковые волны, полезные для головы. У нас есть своя собственная разработка — комплекс виртуальной реальности, для которого написаны программы релаксации и когнитивного тренинга. Пациенты надевают VR-очки и переносятся, например, в места, где хотели бы побывать.
От пантов до холода
— Какие еще есть методы?
— Пантовые ванны. Они оказывают обезболивающее, противовоспалительное, общеукрепляющее действие, а также благотворное влияние на мужское здоровье. Ванна готовится с использованием концентрата из пантов — частей неокостеневших рогов маралов. Пациент заходит туда на 20 минут. Обычно такие ванны есть в санаториях на Алтае, где обитают маралы. У нас же есть свои благородные олени, которые живут на территории, и мы можем оказывать услугу круглый год. К слову, олени при сборе рогов не страдают — они все равно их сбрасывают в конце сезона, а нервных окончаний в рогах нет.
Общеукрепляющий эффект оказывает также криотерапия — метод, при котором кожа охлаждается до экстремально низких температур. Пациент заходит в камеру, из стенок которой начинает поступать охлажденный азот. В нижней точке температура 183 градуса, потом начинает повышаться. Процедура длится 2,5 минуты. Это помогает справиться со спазмами и болями, положительно сказывается на работе иммунной, эндокринной и кровеносной систем.
Кроме того, в нашем арсенале пневмомассаж, магнитотерапия, грязелечение и, конечно, лечебная физкультура.
Лечить боль важно комплексно и в то же время индивидуально подбирать терапию. Что полезно одному пациенту, другому может только навредить.
Сначала диагноз, потом лечение
— Люди, наверное, с удовольствием ходят на такие процедуры?
— Да, пока люди у нас, они с удовольствием ходят на все процедуры, видят результат. Но когда выписываются, то далеко не все уделяют достаточно внимания лечебной физкультуре и другим упражнениям, которые нужны для поддержания эффекта и окончательного восстановления.
Вообще реабилитация делится на три этапа. Первый пациент проходит еще в больнице, когда приходит в себя после операции или лечения.
Второй — в стационарном реабилитационном учреждении, где человек продолжает получать лечение и адаптируется к нагрузкам. Врачи помогают восстановиться пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и сердечно-сосудистой системы, например, после таких операций как стентирование сосудов сердца, эндопротезирование тазобедренного сустава и артроскопия коленного сустава.
После начинается третий, самый длительный этап реабилитации, который продолжается до полугода и позволяет человеку вернуться к полноценной жизни. Его проходят в санатории.
— Когда откроют центр лечения боли и кто к вам может обратиться?
— Откроем его в этом году. Обращаться могут как пациенты, которые нуждаются в медицинской реабилитации, так и люди, которые страдают от боли, но не знают ее причину. Например, боль в спине могут вызывать межпозвоночная грыжа, остеохондроз, патологии спинного мозга, многие другие заболевания и психосоматические причины, и только врач может найти причину и назначить необходимое лечение.
Доктор проконсультирует человека и определит вместе с ним, какая помощь ему требуется. Если боль связана с каким-либо нарушением, при котором нужна операция, медикаментозное лечение, он направит пациента к специалисту. Диагностику будут проводить врачи из разных подразделений Сеченовского клинического центра наук о здоровье — неврологи, хирурги, специалисты паллиативной помощи.
— Как к вам можно попасть?
— Люди, страдающие болями, смогут приезжать к нам со всей России. Для этого необходимо получить направление. Сейчас в кардиологический медицинский центр «Быково» и санаторий «Звенигород» УКБ № 5 Сеченовского университета пациентов направляют около 150 федеральных медицинских организаций. В прошлом году по программе санаторно-курортного лечения за счет бюджета к нам направили людей из 78 регионов. Те же организации смогут направлять пациентов, нуждающихся в помощи, в Центр лечения боли.