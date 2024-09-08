Вместо анальгетиков. Врач рассказал, как справиться с болью без лекарств

— Пантовые ванны. Они оказывают обезболивающее, противовоспалительное, общеукрепляющее действие, а также благотворное влияние на мужское здоровье. Ванна готовится с использованием концентрата из пантов — частей неокостеневших рогов маралов. Пациент заходит туда на 20 минут. Обычно такие ванны есть в санаториях на Алтае, где обитают маралы. У нас же есть свои благородные олени, которые живут на территории, и мы можем оказывать услугу круглый год. К слову, олени при сборе рогов не страдают — они все равно их сбрасывают в конце сезона, а нервных окончаний в рогах нет.