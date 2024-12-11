«Вместе строили». Как при разводе отсудить часть личного имущества

Имущество, которым человек владел до брака, не подлежит разделу во время развода, но из этого правила есть исключение, рассказал юрист Николай Попов.
«Если за время брака супруги вложили значительные средства и силы в недвижимость, и после этого ее стоимость существенно выросла, то при разводе второй супруг вправе претендовать на половину стоимости имущества, — говорит эксперт. — Чаще всего это касается индивидуальных домов. Недавно разбирали ситуацию: мужчина до свадьбы получил в наследство земельный участок с небольшим домиком. За время брака супруги превратили постройку в основательный и просторный дом. Это считается существенными совместными вложениями, и даже не важно, кто из супругов оплачивал материалы и услуги строителей. При разводе суд установил, что улучшение личного имущества было сделано на совместно нажитые деньги. И поделил дом пополам, однако земля, на которой расположен объект, разделу не подлежит. Далее суд определит стоимость доли истца и обяжет супруга выплатить компенсацию».
Чтобы доказать свой вклад в общую «прокачку» жилья, предъявлять суду чеки на оплату товаров и услуг совсем не обязательно. Для суда будет важно, как изменились записи на объект в Росреестре. По закону, как только на участке появляется новый капитальный объект, владелец должен поставить его на кадастровый учет. И если дом имел площадь в 50 кв. м, а после строительных работ вырос до 200 кв. м, то суд делает вывод о том, что за время брака супруги вкладывались в проект совместно.
А что будет, если дом построен, но так и остался неузаконенным?
«Не введенные в эксплуатацию дома не могут быть разделены между супругами, — уточнил юрист. — Ели дом не поставлен на кадастровый учет и его площадь по документам не соответствует фактической, то обычно суд сначала предлагает узаконить имущество. Это позволит гарантировать, что решение суда будет являться исполнимым».
Таким образом, бывшие супруги могут претендовать даже на личное имущество мужа или жены. И не важно, была ли это унаследованная до брака бабушкина дача или подаренный отцом сад.
Оба документа нужно будет заверить у нотариуса.