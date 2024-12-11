«Вместе строили». Как при разводе отсудить часть личного имущества

«Если за время брака супруги вложили значительные средства и силы в недвижимость, и после этого ее стоимость существенно выросла, то при разводе второй супруг вправе претендовать на половину стоимости имущества, — говорит эксперт. — Чаще всего это касается индивидуальных домов. Недавно разбирали ситуацию: мужчина до свадьбы получил в наследство земельный участок с небольшим домиком. За время брака супруги превратили постройку в основательный и просторный дом. Это считается существенными совместными вложениями, и даже не важно, кто из супругов оплачивал материалы и услуги строителей. При разводе суд установил, что улучшение личного имущества было сделано на совместно нажитые деньги. И поделил дом пополам, однако земля, на которой расположен объект, разделу не подлежит. Далее суд определит стоимость доли истца и обяжет супруга выплатить компенсацию».