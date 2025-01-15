Вместе против травли в школах: как буллинг влияет на жизнь детей

Буллинг — это не просто детская агрессия, а повторяющаяся модель поведения, направленная на унижение одного учащегося группой. «Травля — это путь, по которому пошли в некоторых европейских школах, где принимают протоколы нулевой толерантности к агрессии и насилию (назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения — Прим. ред.)», — утверждает доцент кафедры социальной психологии Московского института психологии Ольга Дувалина. Однако, как показывает практика, запреты на агрессию не снижают уровень буллинга, а могут даже его повысить.