Вместе против травли в школах: как буллинг влияет на жизнь детей

Что скрывается за буллингом: понимание проблемы
Буллинг — это не просто детская агрессия, а повторяющаяся модель поведения, направленная на унижение одного учащегося группой. «Травля — это путь, по которому пошли в некоторых европейских школах, где принимают протоколы нулевой толерантности к агрессии и насилию (назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения — Прим. ред.)», — утверждает доцент кафедры социальной психологии Московского института психологии Ольга Дувалина. Однако, как показывает практика, запреты на агрессию не снижают уровень буллинга, а могут даже его повысить.
Причины буллинга разнообразны. Среди них — неправильная иерархия в классе, социально-экономические перемены и подростковый возраст. «При негармоничном распределении статусов в классе появляются роли “отверженных”, которые становятся объектом насмешек и унижения», — объясняет Дувалина. Также важно учитывать, что жестокое обращение в семье и педагогическое влияние могут способствовать формированию нездоровой атмосферы в классе.
Темные последствия: как травля влияет на жизнь детей
Последствия буллинга могут быть катастрофическими. «Школьный буллинг оказывает глубокое воздействие на детей и подростков, нанося серьезные душевные травмы, которые могут сказаться на всей их будущей жизни», — подчеркивает Дувалина. Жертвы травли часто страдают от тревожности, депрессии и низкой самооценки, что приводит к проблемам в общении и построении доверительных отношений.
Кроме того, буллинг может негативно сказаться на учебных успехах пострадавших. Чувство страха и тревоги, вызванное постоянными издевательствами, снижает мотивацию к учебе и может привести к ухудшению успеваемости. В конечном итоге это может отразиться на дальнейшей карьере и профессиональном развитии.
Как поддержать своего ребенка: советы для родителей
Если ваш ребенок стал объектом травли, важно вмешаться в ситуацию. «Начните с посещения школы и беседы с классным руководителем», — советует Дувалина. Не стоит устраивать «разборки» с детьми, участвующими в травле, так как это может только усугубить проблему. Вместо этого важно поддерживать морально своего ребенка и обучать его простым приемам психологической защиты от агрессоров.
Родителям следует регулярно общаться с детьми о том, что происходит в школе.
Каждый вечер после школы расспрашивайте своего ребенка о ситуации в классе, чтобы быть в курсе происходящего.
Поддержка и понимание со стороны родителей могут сыграть решающую роль в преодолении травли.
Новые горизонты помощи: инициативы для жертв буллинга
Важным шагом в борьбе с буллингом стали новые инициативы, направленные на поддержку жертв. Татьяна Голубовская, основатель компании «Импульс Кода», рассказывает о проекте «Спроси», который был запущен летом 2024 года: «Это онлайн-пространство доверия, где каждый ребенок может задать вопрос и получить достоверную информацию».
Проект охватывает темы, волнующие подростков, включая борьбу с буллингом, и предоставляет им возможность найти поддержку. Более 150 экспертов-консультантов помогают понять детям, что они не одни.
Ранее сообщалось, что законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю для молодежи внесут на рассмотрение Госдумы в начале 2025 года.