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Вместе или раздельно? Можно ли стирать трусы с носками

Многие люди сортируют белье перед стиркой, чтобы избежать распространения бактерий. Но стоит ли разделять носки и трусы?

Источник: Freepik

Многие из нас знают о том, что нельзя стирать черные вещи с цветными и белыми, а полотенца желательно класть в стиральную машину отдельно от всего остального. А что насчет трусов и носков?

Скорее всего, вы, как и большинство из нас, не задумываетесь над этим вопросом, ставите высокую температуру и запускаете стиральную машину. Но спасет ли это от распространения бактерий и нужно ли отделять носки от трусов перед стиркой? Разобралась редакция издания «Лайфхакер».

Почему считается, что нельзя стирать трусы с носками

В барабане стиральной машины вещи буквально трутся друг о друга. Поэтому бытует мнение, что бактерии с носков могут попасть на трусы, и наоборот. Считается, что из-за этого растет риск возникновения инфекций из-за попадания патогенных микроорганизмов с пола в интимную зону.

Какие бактерии живут на трусах и носках

На любой одежде могут скапливаться микробы, причем как на футболках, так и носках и трусах обитают одни и те же бактерии:

  • грибки рода Candida;

  • цитробактеры;

  • коринебактерии;

  • ацинетобактеры;

  • пропионибактерии;

  • золотистый стафилококк;

  • синегнойная палочка.

Большинство из названных микроорганизмов безопасны, однако для людей с пониженным иммунитетом и ранами на коже они могут представлять серьезную угрозу.

Так, например, синегнойная палочка может вызвать пневмонию, инфекции мочеполовой системы, гнойные послеоперационные и ожоговые инфекции, а цитробактеры являются возбудителями менингита, абсцессов мозга, урологических заболеваний и сепсиса.

Когда трусы и носки нужно стирать отдельно

Специалисты службы здравоохранения Великобритании советуют стирать вещи раздельно в том случае, если на них попала кровь, фекалии или рвота. Чтобы убрать опасные микроорганизмы, температуру стоит сделать выше, чем указано на этикетке с рекомендациями по стирке.

Если вы переживаете, что бактерии останутся на вещах, используйте метод, к которому прибегают медработники при стирке своей рабочей одежды. Они очищают вещи при температуре 71 градус.

Также можно вымачивать белье в отбеливателе с хлором. Однако перед этим лучше всего проверить на небольшом куске ткани, не испортятся ли вещи.

Когда трусы и носки можно стирать вместе

В любом другом случае стирать носки и трусы можно как вместе, так и с другой одеждой. Перед этим не забудьте рассортировать вещи по цветам, чтобы избежать окрашивания.

Ранее эксперты рассказали, как часто нужно стирать полотенца.

Анна Морозова