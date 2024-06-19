Вместе или раздельно? Можно ли стирать трусы с носками

Многие из нас знают о том, что нельзя стирать черные вещи с цветными и белыми, а полотенца желательно класть в стиральную машину отдельно от всего остального. А что насчет трусов и носков?
Скорее всего, вы, как и большинство из нас, не задумываетесь над этим вопросом, ставите высокую температуру и запускаете стиральную машину. Но спасет ли это от распространения бактерий и нужно ли отделять носки от трусов перед стиркой? Разобралась редакция издания «Лайфхакер».
Почему считается, что нельзя стирать трусы с носками
В барабане стиральной машины вещи буквально трутся друг о друга. Поэтому бытует мнение, что бактерии с носков могут попасть на трусы, и наоборот. Считается, что из-за этого растет риск возникновения инфекций из-за попадания патогенных микроорганизмов с пола в интимную зону.
Какие бактерии живут на трусах и носках
На любой одежде могут скапливаться микробы, причем как на футболках, так и носках и трусах обитают одни и те же бактерии:
грибки рода Candida;
цитробактеры;
коринебактерии;
ацинетобактеры;
пропионибактерии;
золотистый стафилококк;
синегнойная палочка.
Большинство из названных микроорганизмов безопасны, однако для людей с пониженным иммунитетом и ранами на коже они могут представлять серьезную угрозу.
Так, например, синегнойная палочка может вызвать пневмонию, инфекции мочеполовой системы, гнойные послеоперационные и ожоговые инфекции, а цитробактеры являются возбудителями менингита, абсцессов мозга, урологических заболеваний и сепсиса.
Когда трусы и носки нужно стирать отдельно
Специалисты службы здравоохранения Великобритании советуют стирать вещи раздельно в том случае, если на них попала кровь, фекалии или рвота. Чтобы убрать опасные микроорганизмы, температуру стоит сделать выше, чем указано на этикетке с рекомендациями по стирке.
Если вы переживаете, что бактерии останутся на вещах, используйте метод, к которому прибегают медработники при стирке своей рабочей одежды. Они очищают вещи при температуре 71 градус.
Также можно вымачивать белье в отбеливателе с хлором. Однако перед этим лучше всего проверить на небольшом куске ткани, не испортятся ли вещи.
Когда трусы и носки можно стирать вместе
В любом другом случае стирать носки и трусы можно как вместе, так и с другой одеждой. Перед этим не забудьте рассортировать вещи по цветам, чтобы избежать окрашивания.
Ранее эксперты рассказали, как часто нужно стирать полотенца.
Анна Морозова