Вместе или раздельно? Можно ли стирать трусы с носками

Скорее всего, вы, как и большинство из нас, не задумываетесь над этим вопросом, ставите высокую температуру и запускаете стиральную машину. Но спасет ли это от распространения бактерий и нужно ли отделять носки от трусов перед стиркой? Разобралась редакция издания «Лайфхакер».