Влюбленная пара рассказала, что они живут на необитаемом острове три года

Серферы Марджолен и Ан рассказали, как они отказались от современных удобств, чтобы жить вне зоны доступа в тропиках на индонезийских островах Ментавай. В своем короткометражном фильме пара поделилась, какова их повседневная рутина и как они выживают, обитая далеко от большой земли.
Марджолейн, серфингистка родом из Бельгии, объяснила: «Мы живем на крошечном острове в Индонезии. Остров, на котором мы находимся, в диаметре достигает около 5 километров, и здесь нет ни деревень, ни дорог… Мы полностью отключены от сети. Но что мне больше всего нравится в жизни здесь, так это чувство независимости. Мы самостоятельно можем обеспечить себе доступ к электричеству, воде, еде, и это круто».
Возлюбленные познакомились друг с другом, когда работали на серфинг-курорте на другом острове. Но им захотелось изменить свою жизнь, и в конце 2020 года купили участок земли, где они живет до сих пор.
К счастью, серфингист Ан — опытный строитель, и ему не составило труда соорудить небольшой деревянный дом. Его девушка Марджолен объяснила, что самая большая проблема строительства на острове — это логистика, так как все материалы должны доставляться с помощью лодки. Да и получать другие вещи с материка тоже непросто.
«Проблема в том, что у нас здесь нет интернета и телефонной связи. Чтобы заказать вещи с материка, мы должны выехать в воды на нашей маленькой лодке, поймать хороший сигнал и попытаться отправить сообщение в магазин на материке», — рассказала Марджолен.
Когда нужно приобрести продукты, пара покупает их в магазине на близлежащем острове. С белковой пищей ситуация неоднозначная, и во многом все зависит от того, что им удастся поймать в океане. Марджолен рассказала, что они делают вылазки на рыбалку примерно два раза в неделю. Утоляют жажду влюбленные с помощью дождевой воды, которую они очищают с помощью фильтра. А для принятия душа и мытья посуды они вырыли специальный колодец на территории своего участка.
Хотя Марджолен любит островную жизнь, она отметила, что есть довольно существенные минусы. Например, непредсказуемая погода, угроза столкнуться с ядовитой змеей и отсутствие других людей на острове.