Влюбленная пара рассказала, что они живут на необитаемом острове три года

Марджолейн, серфингистка родом из Бельгии, объяснила: «Мы живем на крошечном острове в Индонезии. Остров, на котором мы находимся, в диаметре достигает около 5 километров, и здесь нет ни деревень, ни дорог… Мы полностью отключены от сети. Но что мне больше всего нравится в жизни здесь, так это чувство независимости. Мы самостоятельно можем обеспечить себе доступ к электричеству, воде, еде, и это круто».